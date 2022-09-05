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17 часов назад

Генсек ООН осудил теракт возле посольства РФ в Кабуле

Москва24

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает теракт у посольства РФ в Кабуле, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы организации Стефана Дюжаррика.

Генсек ООН осудил теракт возле посольства РФ в Кабуле
Фото:  AP Photo/Theresa Wey AP Photo/Theresa Wey

"Генеральный секретарь выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", – добавил представитель Гутерриша.

Он также добавил, что генсек ООН напоминает о строгом запрете со стороны международного права нападений на гражданское население и дипломатические миссии.

Утром 5 сентября взрыв прогремел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице. По некоторым данным, в результате инцидента погибли и пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь.

Позже стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

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