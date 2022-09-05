Глава ДНР встретился с Охлобыстиным и его семьей

«Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, все стало на свои места», — подчеркнул Пушилин.