Глава ДНР встретился с Охлобыстиным и его семьей

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел встречу с актером Иваном Охлобыстиным и его семьей, которые приехали в ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушилин рассказал, что встретился с Охлобыстиным, который приехал со своей супругой Оксаной. Глава республики отметил, что жен приезжающих в республику« обычно не пускают». Кроме того, актер взял с собой дочь и зятя.
«Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, все стало на свои места», — подчеркнул Пушилин.
Ранее Охлобыстин высказался о звездах, покинувших Россию. По его мнению, некоторые артисты были далеки от народа, поэтому никто не станет винить их за переезд.