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38 минут назад

МАГАТЭ обнародует данные по ситуации на Запорожской АЭС в ООН

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, обнародует отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии на станцию. Об этом заявили в организации, передает ТАСС.

МАГАТЭ обнародует данные по ситуации на Запорожской АЭС в ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине, включая выводы миссии организации на Запорожской АЭС», — добавили в организации.

Также указывается, что два эксперта организации для продолжения мониторинга ситуации. При этом четыре эксперта МАГАТЭ, как и планировалось, покинули ЗАЭС после нескольких дней работ по обеспечению безопасности и охраны станции.

Стала известна дата завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

5 сентября делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. До этого стало известно, что специалисты агентства зафиксировали факты обстрелов Запорожской АЭС. Делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы, в них же были записаны все факты обстрелов.

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