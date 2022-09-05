МАГАТЭ обнародует данные по ситуации на Запорожской АЭС в ООН

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, обнародует отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии на станцию. Об этом заявили в организации, передает ТАСС.

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«Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине, включая выводы миссии организации на Запорожской АЭС», — добавили в организации.

Также указывается, что два эксперта организации для продолжения мониторинга ситуации. При этом четыре эксперта МАГАТЭ, как и планировалось, покинули ЗАЭС после нескольких дней работ по обеспечению безопасности и охраны станции.