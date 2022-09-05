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17 часов назад

Политолог допустил развал Британии из-за избрания Лиз Трасс

Илья Родин

Политолог Евгений Сатановский заявил в интервью Общественной службе новостей, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может привести страну к краху.

Политолог допустил развал Британии из-за избрания Лиз Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сатановский подчеркнул, что в последнее время британцы выбирают премьеров, которые якобы не отличаются высоким интеллектом, образованностью, сдержанностью. По его мнению, это великолепно и идет России на пользу.

Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс

Эксперт пояснил, что если бы главой правительства Соединенного Королевства стал умный, начитанный политик, то это стало бы проблемой для Москвы.

Политолог полагает, что череда слабых премьеров может привести Англию к развалу. Он уточнил, что крах страны может произойти как при Лиз Трасс, так и после нее.

Исследовательская компания YouGov провела опрос общественного мнения Великобритании. Половина опрошенных (50%) заявила, что недовольны тем, что Трасс стала новым главой правительства страны. Малая часть (4%) рассказали, что очень рады тому, что она заняла кабинет премьера, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что читатели популярных британских СМИ предсказали существенные социальные потрясения в ближайшие 12 месяцев. Они полагают, что премьер приведет страну к катастрофе.

В мире,Евгений Сатановский,
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