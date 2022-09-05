В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал реализацию «зернового коридора» из украинских портов. Его слова приводит РИА Новости.

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Чавушоглу оценил работу «зернового коридора» из портов Украины и заявил, что он действует бесперебойно. «Этот механизм действует без проблем, на данный момент свыше двух миллионов тонн зерна было отгружено из украинских портов», — сообщил он на пресс-конференции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об экспорте миллиона тонн сельхозпродукции из портов Украины. По его словам, экспортная зерновая инициатива работает почти месяц.