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17 часов назад

В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов Украины

Lenta.ru

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал реализацию «зернового коридора» из украинских портов. Его слова приводит РИА Новости.

В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чавушоглу оценил работу «зернового коридора» из портов Украины и заявил, что он действует бесперебойно. «Этот механизм действует без проблем, на данный момент свыше двух миллионов тонн зерна было отгружено из украинских портов», — сообщил он на пресс-конференции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об экспорте миллиона тонн сельхозпродукции из портов Украины. По его словам, экспортная зерновая инициатива работает почти месяц.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

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