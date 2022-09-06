В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

СМИ: переехавшие в Канаду украинцы пожалели об этом

Национальная Служба Новостейиещё 2

Семья с Украины, переехавшая в Канаду после начала специальной военной операции России, пожаловалась на дорогую жизнь в Канаде, сообщает Global News.

Переехавшие в Канаду украинцы разочаровались в стране
Фото: nsn.fmnsn.fm

По данным издания, украинские беженцы поселились в мае в провинции Саскачеван. В настоящее время семейная пара с четырьмя детьми пытается заработать средства, чтобы успевать за расходами. Отмечается, что они не ожидали, что все будет стоить так дорого. Как подчеркнула беженка, на Украине меньше затрат на аренду, на еду и на одежду.

Напомним, беженцы из Украины в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться.

В мире,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители