Британцы оказались недовольны избранием Трасс премьером

Половина британцев оказалась недовольна тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, при этом лишь 4 процента рады ее избранию. Об этом следует из опроса компании YouGov.

Фото: Phil Noble / Reuters Phil Noble / Reuters

По данным опроса, на вопрос о том, насколько они довольны или разочарованы избранием Трасс новым премьером 4 процента британцев ответили, что «очень довольны», 18 процентов — «относительно довольны», 17 процентов заявили, что «относительно разочарованы». При этом еще 33 процента указали, что «очень разочарованы», а еще 28 процентов не смогли ответить на данный вопрос.

Также респонденты отвечали на вопрос о степени доверия правительства Трасс в политических решениях и его планам в борьбе с кризисом стоимости жизни. Выяснилось, что 67 процентов вообще или практически не доверяют ее правительству, какую-то степень доверия испытывают лишь 19 процентов.