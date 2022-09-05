Британцы оказались недовольны избранием Трасс премьером

Половина британцев оказалась недовольна тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, при этом лишь 4 процента рады ее избранию. Об этом следует из опроса компании YouGov.
По данным опроса, на вопрос о том, насколько они довольны или разочарованы избранием Трасс новым премьером 4 процента британцев ответили, что «очень довольны», 18 процентов — «относительно довольны», 17 процентов заявили, что «относительно разочарованы». При этом еще 33 процента указали, что «очень разочарованы», а еще 28 процентов не смогли ответить на данный вопрос.
Также респонденты отвечали на вопрос о степени доверия правительства Трасс в политических решениях и его планам в борьбе с кризисом стоимости жизни. Выяснилось, что 67 процентов вообще или практически не доверяют ее правительству, какую-то степень доверия испытывают лишь 19 процентов.
Ранее в ходе прямой трансляции с торжественного мероприятия консерваторов было объявлено, что Трасс стала новым лидером партии и главой британского правительства. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.