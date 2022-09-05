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18 часов назад

Шольц и Макрон обсудили ситуацию с энергоносителями в Европе

Lenta.ru

Пресс-служба кабмина Германии сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе видеоконференции обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с энергоносителями в европейских странах, передает РИА Новости.

Шольц и Макрон обсудили ситуацию с энергоносителями в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основное внимание было уделено обмену информацией о текущей ситуации с энергоснабжением и ценами на энергоносители в Европе. Помимо возможных мер на европейском уровне, они также говорили о франко-германской солидарности в энергетической сфере», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что президент США Джо Байден пообещал сделать все возможное для того, чтобы снизить цены на энергоносители в мире. «Добыча нефти в США с начала года выросла более чем на полмиллиона баррелей в сутки, и мы на пути к тому, чтобы к концу года она выросла на один миллион баррелей в сутки», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Администрация США,
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