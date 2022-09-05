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18 часов назад

Шотландский аристократ был найден мертвым у подножия скалы

Газета.Ru

Шотландский аристократ Александр Сазерленд, лорд Стратнавер, был найден мертвым у подножия скалы высотой в 9 метров в Шотландии. Об этом сообщает Daily Mail.

Шотландский аристократ был найден мертвым у подножия скалы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело представителя аристократической фамилии Шотландии было обнаружено на побережье Атлантического океана под скалой неподалеку от полуразрушенного замка XIX века Терсо — в районе одноименного города Терсо, что в входит в состав графства Кейтнесс. После того, как очевидцы сообщили о том, что под скалой находится человек, к месту была отправлена служба спасения.

Команда спасателей быстро добралась до места происшествия по морю, после чего сотрудники экстренных служб подплыли к подножию скалы на надувной лодке. Позже прибыла полиция.

Лорд Стратнавер, который в следующем месяце должен был отпраздновать 41-летие, известен как увлеченный серфер и амбассадор бренда товаров для серфинга Luna Surf. Он проживал в доме, расположенном в районе побережья Терсо.

Погибший был единственным сыном Алистера Сазерлендского, 25 графа Сазерленда.

Ранее сообщалось о кончине американского фотографа Мелвина Сокольски.

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