Шотландский аристократ был найден мертвым у подножия скалы

Шотландский аристократ Александр Сазерленд, лорд Стратнавер, был найден мертвым у подножия скалы высотой в 9 метров в Шотландии. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тело представителя аристократической фамилии Шотландии было обнаружено на побережье Атлантического океана под скалой неподалеку от полуразрушенного замка XIX века Терсо — в районе одноименного города Терсо, что в входит в состав графства Кейтнесс. После того, как очевидцы сообщили о том, что под скалой находится человек, к месту была отправлена служба спасения.

Команда спасателей быстро добралась до места происшествия по морю, после чего сотрудники экстренных служб подплыли к подножию скалы на надувной лодке. Позже прибыла полиция.

Лорд Стратнавер, который в следующем месяце должен был отпраздновать 41-летие, известен как увлеченный серфер и амбассадор бренда товаров для серфинга Luna Surf. Он проживал в доме, расположенном в районе побережья Терсо.

Погибший был единственным сыном Алистера Сазерлендского, 25 графа Сазерленда.