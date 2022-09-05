Турция выступила против стремления Запада «рассчитаться с Россией через Украину», об этом заявил председатель Межпарламентской группы дружбы Турция — Россия, депутат от правящей Партии справедливости и развития Мурат Байбатур, передает Anadolu.

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Парламентарий встретился с делегацией, которую возглавил заместитель председателя комиссии генерального совета партии «Единая Россия», сенатор Андрей Климов. Он напомнил, что в результате совместных усилий было достигнуто Стамбульское соглашение по зерновому коридору.

«Мы не считаем правильным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с Россией через Украину. Мы говорим об этом нашим западным коллегам», — указал Байбатур.

По его словам, Анкара считает возможным достижение решения, при котором будет обеспечена территориальная целостность Украины, но в то же время решены вопросы безопасности России.