В Раде одобрили добровольную постановку женщин на воинский учет

В парламенте Украины поддержали законопроект о добровольной постановке женщин на воинский учет, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает ТАСС. По его словам, инициатива прошла одобрение в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
«По результатам заседания комитет поддержал и принял за основу законопроект [депутата из правящей партии «Слуга народа»] Максима Бужанского, где отмечается, что женщины, имеющие медицинскую специальность, обязательно берутся на военный учет. Другие же — по собственному желанию», — отметил Гончаренко.
Как указал украинский депутат, следующим этапом для законопроекта о постановке женщин на воинский учет станет непосредственное голосование в Раде. Он также подчеркнул, что в случае прохождения первого чтения, документ может быть частично изменен за счет поправок.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал украинским женщинам покинуть страну из-за вероятной мобилизации.