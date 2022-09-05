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1 час назад

В Раде одобрили добровольную постановку женщин на воинский учет

Газета.Ru

В парламенте Украины поддержали законопроект о добровольной постановке женщин на воинский учет, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает ТАСС. По его словам, инициатива прошла одобрение в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

В Раде одобрили добровольную постановку женщин на воинский учет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По результатам заседания комитет поддержал и принял за основу законопроект [депутата из правящей партии «Слуга народа»] Максима Бужанского, где отмечается, что женщины, имеющие медицинскую специальность, обязательно берутся на военный учет. Другие же — по собственному желанию», — отметил Гончаренко.

Как указал украинский депутат, следующим этапом для законопроекта о постановке женщин на воинский учет станет непосредственное голосование в Раде. Он также подчеркнул, что в случае прохождения первого чтения, документ может быть частично изменен за счет поправок.

Военнобязанным украинкам решили запретить выезд из страны

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал украинским женщинам покинуть страну из-за вероятной мобилизации.

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