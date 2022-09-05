В Раде одобрили добровольную постановку женщин на воинский учет

В парламенте Украины поддержали законопроект о добровольной постановке женщин на воинский учет, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко , передает ТАСС. По его словам, инициатива прошла одобрение в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

«По результатам заседания комитет поддержал и принял за основу законопроект [депутата из правящей партии «Слуга народа»] Максима Бужанского , где отмечается, что женщины, имеющие медицинскую специальность, обязательно берутся на военный учет. Другие же — по собственному желанию», — отметил Гончаренко.

Как указал украинский депутат, следующим этапом для законопроекта о постановке женщин на воинский учет станет непосредственное голосование в Раде. Он также подчеркнул, что в случае прохождения первого чтения, документ может быть частично изменен за счет поправок.