Боррель озвучил новую цель ЕС на Украине

ЕС будет продолжать оказывать поддержку Украине: политическую, финансовую, гуманитарную и военную. Так долго, как потребуется, и в таком объеме, как будет необходимо. Главная цель нашей поддержки — помочь Украине завершить войну, потому что мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но не любым способом. Мы хотим, чтобы эта война закончилась с соблюдением суверенитета Украины, — сказал Боррель.