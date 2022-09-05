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20 часов назад

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об отставке

ТАСС

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила в понедельник о своей отставке в преддверии формирования нового правительства во главе с Лиз Трасс.

Глава МВД Великобритании объявила об отставке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

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"Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем (на востоке Англии - прим. ТАСС) в качестве депутата (в Великобритании высокопоставленные члены правительства являются парламентариями - прим. ТАСС) после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД", - написала Пател в письме на имя уходящего премьер-министра Бориса Джонсона.

В мире,Борис Джонсон,
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