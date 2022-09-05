Боррель назвал завершение кризиса на Украине целью ЕС вместо победы Киева на поле боя

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе назвал скорейшее завершение кризиса в бывшей советской республике первостепенной целью ее поддержки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боррель отметил, что речь идет об окончании конфликта «с соблюдением суверенитета Украины». По его словам, Евросоюз будет и в дальнейшем помогать Киеву в политическом, финансовом, гуманитарном и военном аспектах, а в долгосрочной перспективе предполагается построить «современную, демократическую, независимую и процветающую Украину».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз и Украина подписали пакет соглашений по таможенному и налоговому сотрудничеству, а также по цифровизации экономики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.