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20 часов назад

Боррель назвал завершение кризиса на Украине целью ЕС вместо победы Киева на поле боя

Газета.Ruиещё 2

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе назвал скорейшее завершение кризиса в бывшей советской республике первостепенной целью ее поддержки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боррель назвал завершение кризиса на Украине целью ЕС вместо победы Киева на поле боя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боррель отметил, что речь идет об окончании конфликта «с соблюдением суверенитета Украины». По его словам, Евросоюз будет и в дальнейшем помогать Киеву в политическом, финансовом, гуманитарном и военном аспектах, а в долгосрочной перспективе предполагается построить «современную, демократическую, независимую и процветающую Украину».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз и Украина подписали пакет соглашений по таможенному и налоговому сотрудничеству, а также по цифровизации экономики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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