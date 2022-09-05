В Японии забытый в автобусе ребенок умер от теплового удара

В Японии трехлетняя девочка скончалась от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе. Об этом сообщает агентство Киодо.

Фото: Issei Kato/Reuters Issei Kato/Reuters

Инцидент произошел в префектуре Сидзуока 5 сентября. Девочка поехала в детский сад на автобусе. По прибытии в дошкольное учреждение воспитатели не обратили внимание на отсутствие ребенка.

Только в обед оставшуюся в транспортном средстве девочку обнаружили — она была без сознания. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако врачи констатировали смерть ребенка.

По предварительной версии следствия, девочка скончалась в результате теплового удара, так как температура на улице превышала 30 градусов.