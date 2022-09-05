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20 часов назад

Стало известно о желании Вашингтона сохранять контакты с Москвой

Деловая газета "Взгляд"

Соединенные Штаты не желают полного разрыва отношений с Россией, они регулярно отмечают, что желают сохранять дипломатические каналы, считает российский посол в США Анатолий Антонов.

Стало известно о желании Вашингтона сохранять контакты с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если судить по заявлениям представителей администрации, то американская сторона не заинтересована в полном разрыве дипломатических отношений с Россией. Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно отмечал, что США хотели бы иметь каналы двусторонней связи», – заявил Антонов в интервью «Российской газете».

Одной из главных задач российского посольства является стабилизация двусторонних отношений, подчеркнул дипломат.

«Для этого нужно разговаривать. Причем диалог важен не только с официальными представителями Вашингтона, но и с людьми, к чьим оценкам и мнению прислушивается администрация [президента США]», – пояснил посол.

Он отметил, что сейчас общение с Белым домом и Госдепом носит «отрывочный характер», и очные контакты сведены к минимуму. США готовы встречаться с Россией только по вопросам, выгодным лишь Вашингтону.

В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.

В августе Антонов рассказывал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.

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