Джонсон обратился к Лиз Трасс

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой на выборах главы Консервативной партии. Об этом сообщает Sky News.
Политик выразил уверенность в том, что у Трасс есть план по выходу из экономического кризиса, с которым столкнулась Великобритания.
«Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по объединению нашей страны», – заявил Джонсон.
Лиз Трасс одержала победу в борьбе за пост нового премьер-министра и главы правящей Консервативной партии Великобритании. По результатам голосования, которое длилось с 4 августа среди членов Консервативной партии, она набрала 81,326 голосов, а её конкурент Сунак смог получить 60,399.