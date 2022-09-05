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57 минут назад

Борис Джонсон обратился к ставшей британским премьером Лиз Трасс

Елена Прошина

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой на выборах главы Консервативной партии. Об этом сообщает Sky News.

Джонсон обратился к Лиз Трасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик выразил уверенность в том, что у Трасс есть план по выходу из экономического кризиса, с которым столкнулась Великобритания.

«Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по объединению нашей страны», – заявил Джонсон.

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Лиз Трасс одержала победу в борьбе за пост нового премьер-министра и главы правящей Консервативной партии Великобритании. По результатам голосования, которое длилось с 4 августа среди членов Консервативной партии, она набрала 81,326 голосов, а её конкурент Сунак смог получить 60,399.

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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