Джонсон обратился к Лиз Трасс

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой на выборах главы Консервативной партии. Об этом сообщает Sky News.

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Политик выразил уверенность в том, что у Трасс есть план по выходу из экономического кризиса, с которым столкнулась Великобритания.

«Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по объединению нашей страны», – заявил Джонсон.