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1 час назад

Шмыгаль: Киев надеется перейти к переговорам о членстве в ЕС в конце 2022–начале 2023 гг

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Украины заявил, что Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве страны в Евросоюзе в конце 2022 – начале 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Украине назвали сроки переговоров о членстве в Евросоюзе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шмыгаль подчеркнул, что на сегодняшний день украинская сторона выполнила почти 65% условий соглашения об ассоциации с ЕС. Параллельно выполняются условия, поставленные при предоставлении стране статуса кандидата – члена ЕС.

Украинский премьер добавил, что при выполнении этих семи условий и параллельном выполнении соглашений об ассоциации Киев имеет амбицию до конца 2022 – начала 2023 года войти в следующий этап отношений с ЕС.

«Именно на переговорные процедуры, которые предшествуют предоставлению статуса члена ЕС», — добавил Шмыгаль.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, президент страны Владимир Зеленский установил дедлайн для вступления в Евросоюз.

До этого экс-министр по делам общественной интеграции Латвии Оскар Кастенс заявлял, что вступление в Евросоюз будет долгим и болезненным процессом для Украины. Он обратил внимание, что ускоренной процедуры по принятию государства в ЕС не существует, поэтому и Украине, и другим кандидатам на вступление в объединение, нужно будет провести необходимые реформы.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,ЕС,
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