На Украине назвали сроки переговоров о членстве в Евросоюзе

Премьер-министр Украины заявил, что Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве страны в Евросоюзе в конце 2022 – начале 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шмыгаль подчеркнул, что на сегодняшний день украинская сторона выполнила почти 65% условий соглашения об ассоциации с ЕС. Параллельно выполняются условия, поставленные при предоставлении стране статуса кандидата – члена ЕС.

Украинский премьер добавил, что при выполнении этих семи условий и параллельном выполнении соглашений об ассоциации Киев имеет амбицию до конца 2022 – начала 2023 года войти в следующий этап отношений с ЕС.

«Именно на переговорные процедуры, которые предшествуют предоставлению статуса члена ЕС», — добавил Шмыгаль.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, президент страны Владимир Зеленский установил дедлайн для вступления в Евросоюз.