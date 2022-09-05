«Не самый шикарный вариант для Британии»: сенатор об избрании Трасс премьером

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Рамблером» прокомментировал избрание Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании.
«Это будет не самый шикарный вариант для Британии. Трасс уже "показала" себя на посту министра иностранных дел, и, конечно, это бледная тень британских премьеров, которые когда-то возглавляли правительство Англии. Но будем надеяться, что, может быть, она, став главой правительства, будет принимать более удачные решения. Но надежны на это очень мало. Нужно посмотреть на ее первые шаги», - сказал Джабаров.
Ранее Трасс была избрана главой правящей Консервативной партии по итогам партийного голосования. Во вторник, 6 сентября, Трасс сменит Бориса Джонсона и станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Терезы Мэй (2016-2019).