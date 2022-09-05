«Не самый шикарный вариант для Британии»: сенатор об избрании Трасс премьером

«Это будет не самый шикарный вариант для Британии. Трасс уже "показала" себя на посту министра иностранных дел, и, конечно, это бледная тень британских премьеров, которые когда-то возглавляли правительство Англии. Но будем надеяться, что, может быть, она, став главой правительства, будет принимать более удачные решения. Но надежны на это очень мало. Нужно посмотреть на ее первые шаги», - сказал Джабаров.