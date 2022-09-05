Пока вы не уснули: роковая ошибка Европы и реакция Кремля на заявление Кадырова

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Путин назвал ошибку Европы

Президент России Владимир Путин осудил Европу за путь, который она выбрала в решении глобальных экологических проблем. В ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке, он выступил против отказа Европы от российского газа и временного перехода на использование угля, сообщает ТАСС.

Глава государства назвал ошибкой с точки экологии тут путь, который выбрало руководство Евросоюза. По его мнению, Европа забежала вперед и напринимала решений, которые благородны по целям, но нереализуемы.

Логичнее было бы, подчеркнул Путин, делать все своевременно — сначала готовить предприятия к переходу на более экологичные источники энергии, а потом уже разрушать привычные поставки.

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о бессрочном отпуске

В Кремле видели сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о «бессрочном отпуске», однако о развитии этого вопроса пока ничего неизвестно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», - сказал он.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что является «долгожителем» среди действующих глав субъектов РФ и считает, что его «время пришло, пока не выгнали». По его словам, он заслужил «бессрочный и длинный отпуск».

"При штурме Авдеевки будет использовано новейшее вооружение"

Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов заявил, что российская армия применит новейшее вооружение при штурме Авдеевки и других городов, сообщает издание «Украина.ру».

«Мы в максимально щадящем режиме проводим подобные операции. И это действительно важно отметить, потому что если проводить в щадящем режиме, то использовать термобарическое оружие широко мы не можем, хотя оно у нас есть. Я сказал, каковы факторы этого оружия, не буду повторяться. Шансов выжить немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный, даже если он на три горизонта ниже уровня земли», — пояснил Артамонов.

Он добавил, что применение новейшего мощного вооружения ограничивается из-за плотности населения крупнейших украинских городов — Харькова, Одессы, Николаева или Киева.

Жители российского города приготовились к наплыву эстонцев

Жители приграничного Ивангорода приготовились к наплыву эстонцев во время церемонии установки танка-памятника Т-34 на постамент. Об этом они рассказали в разговоре с «Лентой.ру». По словам местных жителей, перенос памятника в Эстонии стал большим ударом для людей в Нарве.

Танк-памятник Т-34 должны установить в Ивангороде 11 сентября. Сегодня он сам приехал к своему постаменту.

«Историю нельзя уничтожать, — уверен ивангородец Дмитрий. — Какими бы ни были отношения между странами сейчас, здесь речь не про политику. Нарвитяне не смогли отстоять свой памятник, теперь, насколько я знаю, огромное их количество собирается прийти на открытие 11 сентября. Ну это, конечно, если не закроют границу, как уже делали раньше».

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Глава британского МИД Лиз Трасс станет новым премьер-министром страны. Об этом сообщает Sky News.

Трасс одержала победу в борьбе за лидерство с Риши Сунаком. Она была избрана главой правящей Консервативной партии по итогам партийного голосования.

Во вторник, 6 сентября, Трасс сменит Бориса Джонсона и станет третьей женщиной-премьером в истории страны.

Посол Украины в Казахстане извинился за слова о русских

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес свои извинения МИД Казахстана за свои слова о русских. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Как рассказал Смадияров, украинский дипломат отметил, что слова были сказаны на фоне «повышенного эмоционального состояния». Сейчас Врублевский находится в отпуске.

Напомним, что недавно в соцсетях появилось видео, на котором Врублевский сказал, что украинские власти стремятся убить как можно больше русских. Позднее МИД Казахстана вручило ему ноту протеста и заявило о неприемлемости подобных высказываний с поста посла иностранного государства.

Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене

Мосгорсуд в понедельник признал виновным в государственной измене советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Сафронова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена", - огласил приговор судья.

Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии.

МИД России сообщил о погибших в результате взрыва в Кабуле

В результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства. Об этом сообщили в МИД России, пишет ТАСС.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.

На фасаде "Останкино" появилось нецензурное обращение к Пугачевой

На фасаде здания телецентра «Останкино» неизвестные оставили послание недавно вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой. Видеоролик выложил StarHit.

«Алла, где мужа [потеряла]?» — гласит надпись на «Останкино».

Представители телецентра отказались комментировать инцидент.

В конце мая на фасаде «Останкино» появилось первое послание Пугачевой.

«Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут [достала]», — говорилось в надписи.

Кто мог оставить надпись о Примадонне на здании, не сообщалось.

Умер двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин

Умер двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.