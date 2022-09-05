Боррель признал, что в ЕС есть выступающие против поставок оружия Киеву силы

«Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сокращение помощи Украине — прим. ред.), но они в меньшинстве», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе, трансляция мероприятия шла на youtube-канале Guardian News.