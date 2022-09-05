В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
22 часа назад

Боррель: политические силы в ЕС выступают против поставок оружия Киеву

Ura.Ru

Некие политические силы Евросоюза выступают за сокращение помощи Украине в российско-украинском конфликте. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель признал, что в ЕС есть выступающие против поставок оружия Киеву силы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сокращение помощи Украине — прим. ред.), но они в меньшинстве», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе, трансляция мероприятия шла на youtube-канале Guardian News.

Межпарламентская конференция Евросоюза, одним из вопросов которой было оказание помощи Украине, ранее прошла в Праге, пишет «Федеральное агентство новостей». В частности, там Боррель затронул тему отмены и запрета выдачи виз россиянам в рамках антироссийских санкций. Он отметил, что наличие шенгенской визы больше не гарантирует россиянам въезд в Европу, его слова передает Life.

Песков раскритиковал Борреля за высказывание о России

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель российской армии — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Евросоюз ввел против РФ жесткие экономические санкции — в частности, в восьмом пакете обсуждается запрет выдачи виз гражданам России. Некоторые страны активно помогают Украине финансово и оружием.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители