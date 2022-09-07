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18 минут назад

Белорусский политолог обжаловал приговор по делу о попытке госпереворота

Lenta.ruиещё 1

В Белоруссии адвокат политолога Григория Костусева Инесса Оленская опротестовала его приговор по делу о заговоре и попытке госпереворота в республике, в соответствии с которым ему присудили 10 лет колонии. Ее слова приводит «Sputnik Беларусь».

Белорусский политолог обжаловал приговор по делу о попытке госпереворота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Была подана апелляционная жалоба на приговор суда Минской области, вынесенный по делу о заговоре с целью захвата государственной власти», — сказала юрист.

В жалобе защита указывает, что в деянии политолога нет состава преступления. Отмечается, что апелляцию будет рассматривать Верховный суд страны.

Ранее стало известно, что в Белоруссии суд назначил тюремный срок для политологов Григория Костусева, Александра Федуты и Юрия Зенковича, обвиняемых по делу о заговоре с целью захвата государственной власти. Им назначили срок в исправительных колониях в условиях усиленного режима.

В мире,Григорий Костусев,Юрий Зенкович,Александр Федута,
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