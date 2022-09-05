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1 час назад

В Германии призвали граждан готовиться к трудной зиме

Lenta.ruиещё 1

Правительство Германии из-за сокращения поставок российского газа призвало граждан экономить как можно больше топлива, предупредив о предстоящей трудной зиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

В Германии призвали граждан готовиться к трудной зиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы хорошо подготовились и делаем все возможное, чтобы хорошо пережить зиму, независимо от того, сколько пойдет газа из России в Германию», — заявил Хебештрайт.

Министр подчеркнул, что перед Германией стоит задача сэкономить как можно больше газа. «В целом мы не должны забывать о предстоящих трудных месяцах», — добавил он.

Хебештрайт также заявил, что доверять России как поставщику энергоносителей сложно, поэтому Германия собирается получать газ и из других источников.

Ранее власти Германии и Дании заявили, что у Европы есть возможность частично заменить российский газ с помощью ветроэнергетического комплекса в Балтийском море на острове Борнхольм.

С первого сентября в Германии вступили в силу новые, более жесткие меры по экономии энергии. Так, например, подсветку общественных зданий отключат, а в офисах, где работают люди, придется поддерживать температуру не выше 19 градусов.

В мире,Штеффен Хебештрайт,
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