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23 часа назад

В Словакии распалась правительственная коалиция

RT на русском

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о распаде правительственной коалиции. Его заявление привело Словацкое радио.

В Словакии распалась правительственная коалиция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Распад коалиции, в которую входили правоцентристская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативная партия «За людей», либеральная партия «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристское политического движение «Мы — семья», произошёл из-за ухода СиС.

«Правительственная коалиция распалась в связи с выходом из нее СиС», — цитирует его ТАСС.

В июле президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку.

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