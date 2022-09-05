В Словакии распалась правительственная коалиция

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о распаде правительственной коалиции. Его заявление привело Словацкое радио.

Распад коалиции, в которую входили правоцентристская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативная партия «За людей», либеральная партия «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристское политического движение «Мы — семья», произошёл из-за ухода СиС.