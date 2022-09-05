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5 сентября

Зеленский рассказал о полуторачасовых переговорах с Макроном

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел полуторачасовой разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, назвав его «предметным». Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский рассказал о полуторачасовых переговорах с Макроном
Фото: ReutersReuters

«Провел предметные, более чем полуторачасовые переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном», - пояснил украинский лидер в соцсетях.

По его словам, темами беседы стали: ситуация в зоне боестолкновений, дальнейшая военная помощь от Франции, а также результаты работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, последние недели подвергалась постоянным обстрелам. 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Сейчас на АЭС продолжают находится 13 членов организации, которые изучают ситуацию на станции.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что после приезда миссии МАГАТЭ на АЭС ситуация стабилизировалась, а число обстрелов практически сошло на нет. При этом, по его словам, на заседании Совбеза ООН, которое пройдет 6 сентября, могут быть озвучены неприятные для Зеленского вещи. Чтобы отвлечь от этого внимание, украинскому лидеру необходимо «показать какие-то перемоги». В связи с этим Рогов ожидает, что в ближайшие дни провокации будут идти по нарастающей.

В мире,Владимир Рогов,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,Совбез ООН,
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