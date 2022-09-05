Зеленский рассказал о полуторачасовых переговорах с Макроном

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что после приезда миссии МАГАТЭ на АЭС ситуация стабилизировалась, а число обстрелов практически сошло на нет. При этом, по его словам, на заседании Совбеза ООН, которое пройдет 6 сентября, могут быть озвучены неприятные для Зеленского вещи. Чтобы отвлечь от этого внимание, украинскому лидеру необходимо «показать какие-то перемоги». В связи с этим Рогов ожидает, что в ближайшие дни провокации будут идти по нарастающей.