Советник украинского Офиса президента Сергей Лещенко станцевал на уличном фестивале с плакатом «Kiss me, Donbass». Об этом пишет Ura.ru.

На видео, которое привело издание, украинский политик находится в толпе людей и, улыбаясь, танцует под музыку, держа над головой плакат.

При этом украинские военные погибают во время неудачного контрнаступления на юге, начатого по прямому приказу президента Украины Владимира Зеленского, напоминает Ura.ru.

Сам Лещенко, комментируя появившееся в Интернете видео, пояснил, что принял участие в благотворительном концерте, а плакат держал, чтобы его увидел один из музыкантов, являющийся выходцем из Донбасса. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Он из Донецка. Так же из Донецка девушка - его поклонница, которая пришла на это мероприятие и держала плакат «Kiss me, Donbass». Собственно, именно его я поднял вверх, чтобы музыкант его увидел», - заявил он, подчеркнув, что прибыль от концерта будет направлена «на покупку квадрокоптера».

Ранее Минобороны России сообщило о продолжающихся безуспешных попытках наступательных действий ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. В результате которые Вооруженные силы Украины несут серьезные потери.