Макрон раскрыл единственный способ восстановить безопасность на ЗАЭС

Вывод российский войск с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является единственным способом восстановления ее безопасности. Такое решение раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова передает Reuters.

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По информации агентства, французский президент призвал к демилитаризации станции для стабилизации ситуации.

Ранее Зеленский поделился подробностями разговора с главой Пятой республики.

«Провел предметные, более чем полуторачасовые переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — заявил он.