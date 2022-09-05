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3 минуты назад

Макрон раскрыл единственный способ восстановить безопасность на ЗАЭС

Lenta.ru

Вывод российский войск с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является единственным способом восстановления ее безопасности. Такое решение раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова передает Reuters.

Макрон раскрыл единственный способ восстановить безопасность на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, французский президент призвал к демилитаризации станции для стабилизации ситуации.

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Ранее Зеленский поделился подробностями разговора с главой Пятой республики.

«Провел предметные, более чем полуторачасовые переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — заявил он.

Политик уточил, что они обсудили результаты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,
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