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4 часа назад

Турция резко ответила на критику ЕС по вопросу разногласий с Грецией

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Безоговорочная поддержка Брюсселем позиции Греции в Эгейском и Средиземноморском морях противоречит как законодательству Евросоюза, так и международному праву, заявил представитель МИД Турции Танджу Билгич.

Турция резко ответила на критику ЕС по вопросу разногласий с Грецией
Фото: WikipediaWikipedia

«Безоговорочная поддержка, оказываемая ЕС на основании принципа солидарности членов сообщества Греции в разногласиях в Эгейском и Средиземноморском морях, противоречит как собственному законодательству Евросоюза, так и международному праву», – приводит его слова агентство Anadolu.

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Комментарий представителя турецкого дипведомства был озвучен в ответ на адресованный Анкаре запрос МИД председательствующей в ЕС Чехии и ряда структур Евросоюза. Обращение содержало критические замечания относительно заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана, касающихся агрессивных действий Афин в регионе Эгейского и Средиземного морей.

По словам Билгича, упомянутые высказывания институтов ЕС не имеют для Турции «никакого значения и ценности».

Он отметил, что авторы заявления оставили без реакции противоправную позицию Афин в отношении Турции.

«Такого рода подход поощряет «баловство» Греции, не способствует урегулированию разногласий, а также поддерживает склонность Афин к максималистским требованиям», – подчеркнул спикер турецкого МИД.

Дипломат назвал «полнейшим позором» игнорирование авторами заявления противоправных шагов и угроз Афин в адрес Турции, провокационных действий и риторики, а также противоречащих международному праву действий греческой стороны.

Танджу Билгич подчеркнул, что Анкара продолжит со всей решимостью защищать свои законные права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

«Если председательствующая в ЕС Чехия или Евросоюз в целом хотят способствовать продвижению диалога, на отношения Анкары и Брюсселя не должно влиять основанное на недалеком подходе греко-кипрское вето, которое подрывает солидарность и общие интересы ЕС», – заключил он.

Напомним, накануне Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

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