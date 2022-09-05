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1 час назад

Водители грузовиков в Польше заблокировали дорогу на границе с Украиной

Lenta.ruиещё 2

Водители грузовиков в Польше заблокировали дорогу перед пограничным переходом в Дорохуске (Люблинское воеводство) на границе с Украиной. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Водители грузовиков в Польше заблокировали дорогу на границе с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет протест перевозчиков перед погранпереходом в Дорохуске. С 10:00 [11:00 по московскому времени] движение на въезд и выезд блокируется», — заявил пресс-секретарь Надбужаньского отделения погранохраны Дариуш Сеницкий.

Грузоперевозчики пытаются добиться восстановления выдачи разрешений для украинских перевозчиков, а также улучшения условий труда. Польские водители также требуют восстановления отдельной полосы для следующего без груза автотранспорта и круглосуточной работы санитарного контроля.

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Уже несколько недель на украинской стороне погранперехода в Дорохуске выстраиваются большие очереди из грузовиков, желающих въехать в Польшу. До выходных в очереди было более 2,7 тысячи транспортных средств. Время ожидания для прохода пограничного контроля составляло 110 часов.

В апреле на польско-белорусской границе тысячи грузовиков застряли в очередях в попытке покинуть Польшу до вступления в силу требования о запрете их нахождения на территории Евросоюза с 16 апреля. Отмечается, что длина очереди на пункте пропуска Корощин достигла 80 километров, а ожидание по состоянию на утро 15 апреля составило 33 часа. В среднем на то, чтобы пройти таможню и покинуть польскую территорию, у грузовиков уходит от трех до десяти дней.

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