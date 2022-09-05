Водители грузовиков в Польше заблокировали дорогу на границе с Украиной

Водители грузовиков в Польше заблокировали дорогу перед пограничным переходом в Дорохуске (Люблинское воеводство) на границе с Украиной. Об этом сообщает радиостанция RMF.

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«Идет протест перевозчиков перед погранпереходом в Дорохуске. С 10:00 [11:00 по московскому времени] движение на въезд и выезд блокируется», — заявил пресс-секретарь Надбужаньского отделения погранохраны Дариуш Сеницкий.

Грузоперевозчики пытаются добиться восстановления выдачи разрешений для украинских перевозчиков, а также улучшения условий труда. Польские водители также требуют восстановления отдельной полосы для следующего без груза автотранспорта и круглосуточной работы санитарного контроля.

Уже несколько недель на украинской стороне погранперехода в Дорохуске выстраиваются большие очереди из грузовиков, желающих въехать в Польшу. До выходных в очереди было более 2,7 тысячи транспортных средств. Время ожидания для прохода пограничного контроля составляло 110 часов.