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5 сентября

В США оценили перспективы завершения украинского кризиса

Алиса Селезнёва

США придется пойти на компромисс с Россией, иначе придется столкнуться с эскалацией кризиса на Украине с перспективой ядерного противостояния и серьезными экономическими проблемами в Европе. Об этом на страницах The Hill заявил экс-глава отдела анализа РФ в ЦРУ и бывший штатный советник по России вице-президента США Дика Чейни Джордж Биб.

В США оценили перспективы завершения украинского кризиса
Фото: ReutersReuters

По его словам, Вашингтон недооценил крепость российской экономики, а также поддержку России в мире. И сейчас сложившаяся ситуация играет на руку Москве, так как цены на энергоносители растут.

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«Американцы борются с более высокими ценами на бензин и продукты. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей; связанный с санкциями дефицит природного газа и других российских товаров сказывается на строительном, металлургическом и автомобильном секторах», - пояснил он.

Он также назвал огромной авантюрой желание американских «ястребов» обострять ситуацию на Украине, поставляя туда все больше оружия и постепенно все сильнее втягиваясь в конфликт, так как это грозит ядерным столкновением России и НАТО.

«Пока мы не хотим придти к компромиссу, который, как предлагал сам Киев в начале конфликта, предполагает некую форму нейтралитета Украины, мы стоим перед выбором между эскалацией нашего участия и состязанием на выносливость, в котором у России шансов больше. И ни один из этих вариантов не закончится хорошо ни для Украины, ни для США», — констатировал автор.

В конце 2021 года Россия пыталась договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности, предполагающими среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет».

The Hill: у США в войне на Украине нет хороших вариантов

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции. При этом в ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин обратил внимание на то, что заявления западных политиков про «доллар по 200 рублей» и «крах экономики» России оказались лишь частью информационной войны.

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