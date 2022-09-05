Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения МИД Казахстана за свои высказывания о русских. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее проинформировали, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина, являющийся, по предварительным данным, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. В ведомстве заявили, что дадут правовую оценку словам дипломата. 23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, в ходе которой послу был выражен протест в связи с его высказываниями.

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"Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, поскольку дипломатия направлена на сближение. Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния [из-за ситуации на Украине]", - сказал Смадияров.

По его словам, в настоящее время Врублевский находится в отпуске.

Посол Украины в Нур-Султане Пётр Врублевский был вызван с Министерство иностранных дел Казахстана из-за своего скандального выступления с призывом убивать русских людей.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, замглавы ведомства Ермухамбет Конуспаев выразил Врублевскому протест в связи с его высказываниями.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», - говорится в заявлении МИД Казахстана.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что сотрудник Генконсульства Норвегии в Мурманске, получившая сомнительную славу после своих русофобских высказываний, была изгнана из России.

Совет Ассамблеи народа Казахстана считает недопустимыми высказывания посла Украины в республике Петра Врублевского о русских. Об этом говорится в опубликованном во вторник обращении совета.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее проинформировали, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина, являющийся, по предварительным данным, Врублевским, сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. В ведомстве заявили, что дадут правовую оценку словам дипломата.

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - говорится в обращении.

В нем также отмечено, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.

"Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа", - указали в ассамблее.

"Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях. Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей", - подчеркивается в обращении.

Ассамблея народа Казахстана - консультативно-совещательный орган при президенте республики. Ее главными задачами являются реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. Председателем ассамблеи является глава республики Касым-Жомарт Токаев. Он же входит в состав ее совета.

Следственный комитет РФ даст оценку высказываниям полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России [Александр Бастрыкин] поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина, по предварительным данным, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских.

"Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России", - заключили в СК.

Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры, власти страны не стремились развивать ее у сотрудников. Об этом сообщил «Известиям» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, реагируя на заявление украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

По мнению сенатора, глубоких людей никогда не было ни в руководстве Украины, ни на дипломатической службе.

«Посол Врублевский не является неожиданным или, скажем, из ряда вон выходящим. (...) Фактически все украинские послы такие, только одни сидят и молчат, а другие, как этот дурачок, говорят», — пояснил Цеков.

Он также высоко оценил реакцию Казахстана на ситуацию. МИД государства выразил Врублевскому протест.

«Это показывает, что в Казахстане к дипломатической службе относятся очень серьезно. Это надо только поддерживать», — подытожил Цеков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Она подчеркнула, что заявления этого украинского дипломата лишний раз доказывают «террористическую, античеловеческую сущность» киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства спецслужбами Украины российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Невозможно вообразить, как посол – лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, – в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку. Выразительное молчание со стороны Киева по поводу этих призывов весьма показательно, иначе как одобрением это не назовешь», — отметила Захарова.

Напомним, видео с заявлением украинского дипломата было опубликовано в соцсетях.

«Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все», — сказал Врублевский.