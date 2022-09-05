Кнайсль оценила возможность революции в Европе

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявил, что из-за разобщенности в современной Европе невозможна политическая революция. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кнайсль, занимавшая пост главы МИД Австрии в 2017 - 2019 годах, посетила Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

На ВЭФ экс-министр прокомментировала демонстрацию против роста цен на газ в Праге, в которой приняли участие 70 тысяч человек. Она считает, что в политическую революцию подобные демонстрации не выльются.

Кнайсль подчеркнула, что сейчас европейские общества «разобщены на многих уровнях» - семейном, социальном, религиозном и этническом.

«Все это влияет на ситуацию, при которой мы видим много непонимания, но мы не видим того, что можно было бы по-настоящему назвать революцией», - заявила она.