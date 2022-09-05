Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии . Об этом было объявлено в понедельник по итогам внутрипартийного голосования.

Трасс станет 56-м премьером Великобритании (или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II. Она же станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год).