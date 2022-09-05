В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Лиз Трасс займет пост премьер-министра Великобритании

ТАСС

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии. Об этом было объявлено в понедельник по итогам внутрипартийного голосования.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании
Фото: ТАССТАСС

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства.

Трасс станет 56-м премьером Великобритании (или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II. Она же станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год).

В мире,Риши Сунак,Елизавета II,Борис Джонсон,Маргарет Тэтчер,Тереза Мэй,Консервативная партия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители