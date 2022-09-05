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5 сентября

Посол Украины в Казахстане извинился за слова о русских

Никита Бородкин

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес свои извинения МИД Казахстана за свои слова о русских. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Посол Украины в Казахстане извинился за слова о русских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Смадияров, украинский дипломат отметил, что слова были сказаны на фоне «повышенного эмоционального состояния». Сейчас Врублевский находится в отпуске.

Напомним, что недавно в соцсетях появилось видео, на котором Врублевский сказал, что украинские власти стремятся убить как можно больше русских. Позднее МИД Казахстана вручило ему ноту протеста и заявило о неприемлемости подобных высказываний с поста посла иностранного государства.

Словами Врублевского также заинтересовались в Следственном комитете РФ. В ближайшее время ведомство даст правовую оценку заявлениям посла.

В мире,Следственный комитет,
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