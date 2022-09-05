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1 час назад

В США рассказали про способ поставить точку в кризисе на Украине

Lenta.ruиещё 3

Чтобы поставить точку в кризисе на Украине, США должны найти компромисс с Россией. Об этом написал бывший глава отдела анализа России в ЦРУ и бывший штатный советник по России вице-президента США Джордж Биб в статье для The Hill.

В США рассказали про способ поставить точку в кризисе на Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, милитаристские и экономические нападки Вашингтона на Москву лишь ухудшают ситуацию. Он также заявил, что окно возможностей для поиска решения конфликта между Россией, Украиной и США постоянно сужается.

«Американцы борются с более высокими ценами на бензин и продукты. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей; связанный с санкциями дефицит природного газа и других российских товаров сказывается на строительном, металлургическом и автомобильном секторах», — добавил автор.

Ранее представитель Госдепартамента написал, что Соединенные Штаты считают критически важным сохранение дипломатических отношений с Россией для «управления напряженностью» в разгар кризиса на Украине. В ведомстве отметили, что завершивший работу на должности посла в России Джон Салливан отслужил полный срок на своем посту.

В мире,Джон Салливан,ЦРУ,Госдеп США,
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