Чтобы поставить точку в кризисе на Украине, США должны найти компромисс с Россией. Об этом написал бывший глава отдела анализа России в ЦРУ и бывший штатный советник по России вице-президента США Джордж Биб в статье для The Hill.

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По его словам, милитаристские и экономические нападки Вашингтона на Москву лишь ухудшают ситуацию. Он также заявил, что окно возможностей для поиска решения конфликта между Россией, Украиной и США постоянно сужается.

«Американцы борются с более высокими ценами на бензин и продукты. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей; связанный с санкциями дефицит природного газа и других российских товаров сказывается на строительном, металлургическом и автомобильном секторах», — добавил автор.