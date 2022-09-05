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5 сентября

Еврокомиссия и Украина подписали документ о выделении Киеву €500 млн помощи

ТАССиещё 9

Еврокомиссия и Украины подписали соглашение о предоставлении Киеву €500 млн помощи. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Киев получит 500 миллионов евро помощи
Фото: Leon Neal/Getty ImagesLeon Neal/Getty Images

"Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере €500 млн в рамках обязательств, озвученных председателем (Еврокомиссии Урсулой - прим. ТАСС) фон дер Ляйен в рамках кампании "Поддержи Украину" в апреле и международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве", - сказал он.

Как пояснили в ЕК, новое "финансирование поможет обеспечить жильем и образованием внутренне перемещенных лиц и репатриантов, а также поддержит сельскохозяйственный сектор Украины".

Еврокомиссия объявила в конце июня о решении выделить Украине до конца года 9 млрд евро помощи, однако до настоящего момента смогла перевести Киеву только €1 млрд из этих средств.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква обвинил Германию в блокировке макрофинансовой помощи в размере €9 млрд. По его словам, Украина уже получила €1 млрд помощи, однако Германия и некоторые другие европейские страны затягивают с предоставлением оставшихся €8 млрд.

В мире,Игорь Жовква,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,
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