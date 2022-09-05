Киев получит 500 миллионов евро помощи

Еврокомиссия и Украины подписали соглашение о предоставлении Киеву €500 млн помощи. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
"Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере €500 млн в рамках обязательств, озвученных председателем (Еврокомиссии Урсулой - прим. ТАСС) фон дер Ляйен в рамках кампании "Поддержи Украину" в апреле и международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве", - сказал он.
Как пояснили в ЕК, новое "финансирование поможет обеспечить жильем и образованием внутренне перемещенных лиц и репатриантов, а также поддержит сельскохозяйственный сектор Украины".
Еврокомиссия объявила в конце июня о решении выделить Украине до конца года 9 млрд евро помощи, однако до настоящего момента смогла перевести Киеву только €1 млрд из этих средств.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква обвинил Германию в блокировке макрофинансовой помощи в размере €9 млрд. По его словам, Украина уже получила €1 млрд помощи, однако Германия и некоторые другие европейские страны затягивают с предоставлением оставшихся €8 млрд.