Киев получит 500 миллионов евро помощи

Еврокомиссия и Украины подписали соглашение о предоставлении Киеву €500 млн помощи. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

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"Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере €500 млн в рамках обязательств, озвученных председателем (Еврокомиссии Урсулой - прим. ТАСС) фон дер Ляйен в рамках кампании "Поддержи Украину" в апреле и международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве", - сказал он.

Как пояснили в ЕК, новое "финансирование поможет обеспечить жильем и образованием внутренне перемещенных лиц и репатриантов, а также поддержит сельскохозяйственный сектор Украины".

Еврокомиссия объявила в конце июня о решении выделить Украине до конца года 9 млрд евро помощи, однако до настоящего момента смогла перевести Киеву только €1 млрд из этих средств.