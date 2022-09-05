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5 сентября

Spiegel: НАТО собирает для украинских военных зимнюю форму

Ura.Ruиещё 3

Североатлантический альянс хочет помочь украинским военным, прислав им зимнюю форму. Статью об этом выпустило издание Spiegel.

Spiegel: НАТО собирает для украинских военных зимнюю форму
Фото: ReutersReuters

«По запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение для ВСУ президента Украины Владимира Зеленского. Резников в конце июля написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тысяч солдат его армии», — отмечается в материале.

В альянсе подтвердили, что хотят подготовить зимний пакет для Украины. В частности, речь идет о теплой форме и зимней обуви. Однако поиск зимней формы затруднен. Потому что ее запасы в большинстве стран в основном зарезервированы для национального потребления, и зимнюю одежду теперь можно выгодно продать на мировом рынке.

Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после участившихся обстрелов ВСУ и нацбатами жителей Донбасса в ходе восьмилетнего военного конфликта. Несмотря на то, что ВС РФ спасают мирных жителей, Европа и США встали на сторону боевиков и начали активно помогать им. Так, Запад предоставляет им экономическую помощь и оружие. Однако российская армия успешно уничтожает последнее.

5 сентября Минобороны сообщило, что ВКС РФ ликвидировали более 30 боевиков националистического формирования, пишет «Федеральное агентство новостей». В районе города Харькова уничтожено 10 единиц автомобильной техники, передает Life.

В мире,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Верховный суд,НАТО,
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