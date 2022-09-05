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5 сентября

Полковник ВСУ погиб при контрнаступлении на Херсон

Lenta.ru

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Омельченко погиб под огнем российской артиллерии при контрнаступлении на Херсон. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ.

Полковник ВСУ погиб при контрнаступлении на Херсон
Фото: телеграм-канал «Военный Осведомитель»телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Место обстрела не уточняется.

По данным журналистов, Омельченко служил в СБУ и с 2014 года принимал участие в конфликте в Донбассе.

В августе на Украине погиб один из лучших летчиков Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Антон Листопад. По некоторым данным, его самолет был уничтожен в ходе воздушного боя. Не исключается также, что Листопад мог быть ликвидирован во время удара по аэродрому.

Херсонская область взяла паузу в проведении референдума

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в трех направлениях, однако оно «с треском провалилось». О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.

В мире,Андрей Омельченко,Минобороны России,СБУ,
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