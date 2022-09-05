Полковник ВСУ погиб при контрнаступлении на Херсон

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Омельченко погиб под огнем российской артиллерии при контрнаступлении на Херсон. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ.
Место обстрела не уточняется.
По данным журналистов, Омельченко служил в СБУ и с 2014 года принимал участие в конфликте в Донбассе.
В августе на Украине погиб один из лучших летчиков Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Антон Листопад. По некоторым данным, его самолет был уничтожен в ходе воздушного боя. Не исключается также, что Листопад мог быть ликвидирован во время удара по аэродрому.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в трех направлениях, однако оно «с треском провалилось». О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.