Полковник ВСУ погиб при контрнаступлении на Херсон

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Омельченко погиб под огнем российской артиллерии при контрнаступлении на Херсон. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ.

Фото: телеграм-канал «Военный Осведомитель» телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Место обстрела не уточняется.

По данным журналистов, Омельченко служил в СБУ и с 2014 года принимал участие в конфликте в Донбассе.

В августе на Украине погиб один из лучших летчиков Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Антон Листопад. По некоторым данным, его самолет был уничтожен в ходе воздушного боя. Не исключается также, что Листопад мог быть ликвидирован во время удара по аэродрому.