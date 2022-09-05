В ЕС заявили о невозможности полностью изолироваться от россиян

Евросоюз собирается регулировать поток приезжающих в страны объединения россиян, но не может полностью изолироваться от них. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Баррель на межпарламентской конференции в Праге .

Евросоюз 30 августа решил заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, которое позволяло россиянам быстрее и дешевле получать въездные документы. После отмены этих условий срок выдачи виз вырастет до полугода, а пошлина — с 35 до 80 евро. О необходимости полностью запретить российским гражданам въезд на территорию ЕС ранее высказывался ряд европейских политиков, в частности, представители Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал страны Запада закрыть россиянам въезд за рубеж, поскольку они «должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию».