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5 сентября

В Евросоюзе заявили о невозможности полностью изолироваться от россиян

Парламентская газетаиещё 3

Евросоюз собирается регулировать поток приезжающих в страны объединения россиян, но не может полностью изолироваться от них. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Баррель на межпарламентской конференции в Праге.

В ЕС заявили о невозможности полностью изолироваться от россиян
Фото: ReutersReuters

Евросоюз 30 августа решил заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, которое позволяло россиянам быстрее и дешевле получать въездные документы. После отмены этих условий срок выдачи виз вырастет до полугода, а пошлина — с 35 до 80 евро. О необходимости полностью запретить российским гражданам въезд на территорию ЕС ранее высказывался ряд европейских политиков, в частности, представители Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал страны Запада закрыть россиянам въезд за рубеж, поскольку они «должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

«Мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, — это не то, о чем договорились министры. Министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации… Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы», — приводит слова Борреля РИА «Новости».

В то же время он отметил, что граничащие с Россией страны Евросоюза будут сами регулировать въезд граждан, поскольку имеют право не пропускать по тем или иным причинам обладателей шенгенских виз.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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