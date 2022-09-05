Обзор иноСМИ: подробности крушения самолета в Балтийском море и теракт в Канаде

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Кто погиб при крушении самолета в Балтийском море

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На борту частного самолета Cessna, разбившегося в Балтийском море 4 сентября, находился владелец авиакомпании Quick Air Карл-Петер Гриземанн, компания предоставляет услуги аэротакси и аренды медицинских бортов. Об этом сообщает Dario de Sevilla.

По данным издания, Гриземанн пилотировал самолет сам, также на борту находились его жена, их двое детей и две собаки. Самолет начал терять скорость и исчез с радаров у берегов Латвии. После этого следом за ним вылетели истребители НАТО, сообщалось, что пилоты «не смогли разглядеть кого-либо в кабине».

«Грядет война великих держав»

Бывший советник Белого дома по вопросам разведки и обороны Мэтью Крониг заявил в своей статье для Foreign Policy, что основные теории международных отношений предупреждают о приближающейся войне великих держав. По его словам, речь идет о конфликте с участием США, России и Китая.

Теории утверждают, что многополярные системы нестабильны и подвержены крупным войнам из-за просчетов политиков. Сейчас, по мнению Кронинга, речь идет именно о многополярной системе - хотя США остаются ведущей державой почти по большинству показателей, Китай занимает второе место по военной и экономической мощи, Европа является экономической сверхдержавой, у России самый большой запас ядерного оружия, а крупные страны вроде Индии или Бразилии не встают в конфликтах ни на чью сторону.

Теракт в Канаде: десять человек убиты, нападавшие не пойманы

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин с ножами напали на людей в поселении коренных жителей James Smith Cree Nation и городе Велдон, сообщает CTV News. Десять человек погибли, 15 человек получили ножевые ранения.

Канадская полиция опубликовала фотографии подозреваемых и обнародовала их имена - Дэмьен Сандерсон и Майлз Сандерсон. Комиссар полиции Ронда Блэкмор заявила, что это - самое крупное нападение за последние годы. В полиции считают случившееся терактом.

В Японии прошел суд из-за государственных похорон Абэ

Суд в Японии отклонил иск с требованием отменить государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Речь идет о коллективном иске от различных общественных групп - их не устроило, что похороны будут оплачены из госбюджета. Частная похоронная церемония для семьи и близких Абэ прошла 12 июля, политика кремировали. Государственные похороны планируют провести 27 сентября на токийской арене «Будокан». Церемонию посетят до шести тысяч человек, в том числе представители зарубежных делегаций.

Мир потерял из-за засухи 13,2 миллиарда

Японское отделение международной страховой компании Aon подсчитало, что за январь - июнь глобальный ущерб от засухи составил как минимум 13,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Nikkei.