В ЕК раскрыли количество действующих шенгенских виз у россиян

Представитель Европейской комиссии по внутренним делам Анитта Хиппер сообщила, что в настоящее время у россиян на руках находится более 960 тыс. шенгенских виз. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на издание Politico.

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«По состоянию на 1 сентября количество действующих виз у российских граждан составляет 963 189 человек», — сказала Хиппер.

Издание отмечает, что несмотря на возможное введение запретов в выдаче виз россиянам или отмену упрощенного режима, россияне, у которых в данный момент есть на руках шенгенские визы, могут свободно перемещаться по Европе.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас у россиян около 12 млн действующие шенгенские визы. Он подчеркнул, что это число беспокоит Евросоюз, особенно Литву, Эстонию, Латвию и Польшу.