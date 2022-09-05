Наличие шенгенской визы у россиян не является гарантией того, что они смогут попасть в конкретную страну. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге, передает ТАСС.
По его словам, данная виза представляет собой лишь предварительное условие для въезда в ЕС.
«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30-31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы - это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», - подчеркнул Боррель.
Ранее в конце августа главы МИД Евросоюза в ходе встречи в Праге договорились приостановить соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме. Из-за такой меры процедура получения шенгенской визы гражданами РФ осложнится. Так, теперь сбор повысится с €35 до €80, увеличится время рассмотрения заявок. Вместе с тем при подаче заявки будет нужна дополнительная документация. Напомним, что данное соглашение действовало с 2007 года.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, заявил, что решение заморозить визовое соглашение с РФ негативно отразится именно на ЕС.