Турция осудил теракт возле посольства России в Кабуле

Турция выразила свои соболезнования России на фоне взрыва возле российского посольства в столице Афганистана Кабуле , заявили в турецком МИД, передает ТАСС. Как отметили в ведомстве, Анкара решительно осуждает террористический акт около диппредставительства России.

«Мы решительно осуждаем террористический акт и выражаем соболезнования Российской Федерации и афганскому народу, а также желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

Информация о взрыве возле здания посольства РФ в Кабуле появилась 5 сентября. По предварительным данным, в результате теракта погибли два сотрудника российской дипмиссии. При этом в МИД России рассчитывают, что организаторы и исполнители взрыва будут найдены и понесут наказание в ближайшее время.