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20 часов назад

Турция осудил теракт возле посольства России в Кабуле

Газета.Ruиещё 20

Турция выразила свои соболезнования России на фоне взрыва возле российского посольства в столице Афганистана Кабуле, заявили в турецком МИД, передает ТАСС. Как отметили в ведомстве, Анкара решительно осуждает террористический акт около диппредставительства России.

Турция осудил теракт возле посольства России в Кабуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы решительно осуждаем террористический акт и выражаем соболезнования Российской Федерации и афганскому народу, а также желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

Информация о взрыве возле здания посольства РФ в Кабуле появилась 5 сентября. По предварительным данным, в результате теракта погибли два сотрудника российской дипмиссии. При этом в МИД России рассчитывают, что организаторы и исполнители взрыва будут найдены и понесут наказание в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Афганистане профильные службы, сформированные захватившим власть радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), начали расследование обстоятельств взрыва возле консульского отдела посольства РФ в афганской столице.

В мире,МИД России,Талибан,
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