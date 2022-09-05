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2 часа назад

Врачи советуют Папе Римскому отменить визит в Казахстан и не посещать Россию и Украину

ТАССиещё 1

Папа Римский Франциск сообщил, что врачи рекомендуют ему отменить сентябрьский визит в Казахстан и в ближайшее время воздержаться от посещения России и Украины из-за проблем со здоровьем.

Папе Римскому запретили ехать в Россию и на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вопрос висит в воздухе. Я еще не знаю. <...> Я не могу поехать сейчас, поскольку после визита в Канаду восстановление моего колена замедлилось и врачи запретили мне", - сказал Франциск в опубликованном в воскресенье вечером интервью телеканалу CNN Portugal.

Он добавил, что медики не позволяют ему ехать также в Казахстан, где 14-15 сентября пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

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Глава Римско-католической церкви указал, что находится в контакте с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским и делает все, что может для разрешения конфликта на Украине.

"Я делаю все, что могу. И я прошу всех делать все, что в их силах", - сказал он. "Я верю, что когда мы ведем диалог, мы можем продвинуться вперед", - убежден Франциск.

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