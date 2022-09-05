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5 сентября

Украинский премьер обсудил с Шольцем военную помощь

Lenta.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил военную помощь с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.

Украинский премьер обсудил с Шольцем военную помощь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украинский политик заявил, что в ходе встречи они сочли необходимым нарастить поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS-2, систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард». Кроме того, они обсудили возможные поставки немецких танков.

Помимо этого, премьер заявил, что дефицит украинского бюджета может снизиться в 2023 году, однако для этого нужна помощь союзников.

«Поэтому нам важно договориться о новой программе макрофина с ЕвроЕвропейским союзом (ЕС) на следующий год, а также о старте новой программы с МВФ<МВФ (Международным валютным фондом — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Шмыгаль.

По его словам, для страны важно усилить сотрудничество в сфере энергетики. В частности, Киев и Берлин обсудили вопрос организации миссии ЕС и ООН на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Отмечается, что такими мерами политики хотят добиться демилитаризации станции.

Ранее Шмыгаль предложил Шольцу поставить Киеву немецкие танки Leopard 2. На вопрос журналистов о том, как он оценивает перспективы получения этой военной помощи со стороны ФРГ, Шмыгаль заявил, что он «всегда оптимистичен».

В мире,Денис Шмыгаль,Олаф Шольц,Международный валютный фонд,ООН,ЕС,
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