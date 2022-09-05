Украинский премьер обсудил с Шольцем военную помощь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил военную помощь с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.

Украинский политик заявил, что в ходе встречи они сочли необходимым нарастить поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS-2, систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард». Кроме того, они обсудили возможные поставки немецких танков.

Помимо этого, премьер заявил, что дефицит украинского бюджета может снизиться в 2023 году, однако для этого нужна помощь союзников.

«Поэтому нам важно договориться о новой программе макрофина с ЕвроЕвропейским союзом (ЕС) на следующий год, а также о старте новой программы с МВФ<МВФ (Международным валютным фондом — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Шмыгаль.

По его словам, для страны важно усилить сотрудничество в сфере энергетики. В частности, Киев и Берлин обсудили вопрос организации миссии ЕС и ООН на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Отмечается, что такими мерами политики хотят добиться демилитаризации станции.