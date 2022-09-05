Боррель признал усталость европейцев от санкций

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что среди жителей ЕС отмечается усталость от санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

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Также Боррель признал, что у европейцев есть опасения по поводу грядущей зимы.

Ранее украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова предостерегла Запад от «усталости от Украины»: по ее мнению, это придаст смелости президенту России Владимиру Путину.

Она заявила, что если «Россию не остановить на Украине», она будет угрожать другим странам Европы.