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38 минут назад

Боррель признал усталость европейцев от санкций

Мария Иванова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что среди жителей ЕС отмечается усталость от санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель признал усталость европейцев от санкций
Фото: ReutersReuters

Также Боррель признал, что у европейцев есть опасения по поводу грядущей зимы.

Ранее украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова предостерегла Запад от «усталости от Украины»: по ее мнению, это придаст смелости президенту России Владимиру Путину.

Она заявила, что если «Россию не остановить на Украине», она будет угрожать другим странам Европы.

В Германии последние опросы показывают, что до 50 процентов немцев выступают за территориальные уступки России, и похожие настроения характерны для всей Европы, писала The Guardian.

В мире,Оксана Маркарова,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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