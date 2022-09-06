Боррель опасается срыва ядерной сделки с Ираном

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находится на грани срыва. Его слова приводит агентство Bloomberg.

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«Сегодня я не так сильно уверен в сближении позиций в переговорном процессе, как 28 часов назад. Весь [переговорный] процесс в опасности. Если цель состоит в том, чтобы быстро закрыть сделку, этого не произойдет», — заявил глава европейской дипломатии.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что власти США считают, что переговоры о восстановлении СВПД по иранской ядерной программе не должны быть обусловлены ситуацией с расследованием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении Ирана.

По ее словам, в случае, если Иран будет готов выполнять со своей стороны обязательства по ядерной сделке 2015 года, то Штаты готовы сделать то же самое.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из СВПД, который был заключен в 2015 году между Ираном и шестью странами по отказу от ядерной программы. Иран должен был допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, а западные страны — пошагово снять с Ирана санкции. В июле 2019 года Иран объявил о начале процесса обогащения урана выше уровня ограничений, предусмотренных СВПД.