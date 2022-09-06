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3 часа назад

Глава евродипломатии Боррель опасается, что ядерная сделка с Ираном сорвется

Газета.Ruиещё 2

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находится на грани срыва. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Боррель опасается срыва ядерной сделки с Ираном
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Сегодня я не так сильно уверен в сближении позиций в переговорном процессе, как 28 часов назад. Весь [переговорный] процесс в опасности. Если цель состоит в том, чтобы быстро закрыть сделку, этого не произойдет», — заявил глава европейской дипломатии.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что власти США считают, что переговоры о восстановлении СВПД по иранской ядерной программе не должны быть обусловлены ситуацией с расследованием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении Ирана.

По ее словам, в случае, если Иран будет готов выполнять со своей стороны обязательства по ядерной сделке 2015 года, то Штаты готовы сделать то же самое.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из СВПД, который был заключен в 2015 году между Ираном и шестью странами по отказу от ядерной программы. Иран должен был допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, а западные страны — пошагово снять с Ирана санкции. В июле 2019 года Иран объявил о начале процесса обогащения урана выше уровня ограничений, предусмотренных СВПД.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки стартовали в середине 2021 года и проходили в столице Австрии Вене. Однако уже в марте 2022-го стороны зашли в тупик, поскольку США отказались исключить из списка террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР). Израиль приветствовал решение, но для Ирана вопрос носил принципиальное значение, поскольку «стражи революции» представляют собой элитную военно-политическую организацию, имеющую неограниченное влияние внутри страны.

В мире,Жозеп Боррель,Дональд Трамп,МАГАТЭ,Администрация США,ЕС,
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