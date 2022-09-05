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5 сентября

РИА "Новости": 15-20 человек погибли или пострадали при взрыве у посольства РФ в Кабуле

Газета.Ruиещё 5

От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва, произошедшего у российского посольства в столице Афганистана Кабуле, сообщает источник РИА «Новости».

15-20 человек погибли или пострадали при взрыве в Кабуле
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

По его информации, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы озвучить имена претендентов на получение визы.

Как сообщил журналист Биляль Сарвари, при взрыве могли погибнуть не менее двух российских дипломатов, передает Mash. Он отметил, что источники в городе видели тела сотрудников посольства, но не смогли заснять, так как талибы (организация запрещена в России) на месте отбирают у всех камеры и смартфоны.

По данным Mehr News, общее количество погибших составило 20 человек.

Ранее Aamaj News сообщило, что у российского посольства в Кабуле произошел взрыв. Reuters со ссылкой на полицию информировало, что взрыв устроил террорист-смертник. Отмечалось также, что представители «Талибана» уничтожили террориста, который направлялся к дипведомству.

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