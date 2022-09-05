15-20 человек погибли или пострадали при взрыве в Кабуле

От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва, произошедшего у российского посольства в столице Афганистана Кабуле, сообщает источник РИА «Новости».

Фото: EPA/ТАСС EPA/ТАСС

По его информации, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы озвучить имена претендентов на получение визы.

Как сообщил журналист Биляль Сарвари, при взрыве могли погибнуть не менее двух российских дипломатов, передает Mash. Он отметил, что источники в городе видели тела сотрудников посольства, но не смогли заснять, так как талибы (организация запрещена в России) на месте отбирают у всех камеры и смартфоны.

По данным Mehr News, общее количество погибших составило 20 человек.