В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Китай уличили в сборе образцов ДНК тибетцев

Газета.Ru

Китай собирает образцы ДНК по всему Тибету. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Human Rights Watch.

Китай уличили в сборе образцов ДНК тибетцев
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что китайские власти собирают биологические образцы жителей Тибета еще с 2019 года, в том числе у детей дошкольного возраста без явного согласия их родителей. Официальная цель сбора — проведение кампании для повышения «раскрытия преступлений». Так, в Human Rights Watch обнаружили как минимум два государственных тендера на создание местных баз данных ДНК.

«Нет общедоступных доказательств того, что люди могут отказаться от участия, или что у полиции есть достоверные доказательства преступного поведения, которые могли бы оправдать такой сбор», — говорится в заявлении правозащитников.

В одном из отчетов полиции по сбору ДНК говорится, что при сборе в округе не должны быть упущены «ни одна деревня, ни одно домашнее хозяйство и ни один человек».

Правозащитники отмечают, что подобные действия властей — серьезное нарушение прав человека, поскольку «не могут быть оправданы как необходимая» мера.

Ранее в ООН обвинили Китай в преступлениях против человечности в Синьцзяне.

В мире,Human Rights Watch,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители