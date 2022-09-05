СМИ: Греция попыталась перехватить турецкий самолет

Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО над островом Родос. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

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По словам военных, инцидент произошел 1 сентября. В турецком Минобороны заявили, что в районе Родоса самолет участвовал в операции НАТО «Морской страж», цель которой - обеспечение безопасности в Средиземноморье. Самолет не был вооружен.

В Турции подчеркнули, что Греция получила «адекватный ответ» на свои действия.

«Такого рода агрессивные действия нашего союзника по НАТО Греции, которые противоречат международному праву и духу союзничества, являются абсолютно неприемлемыми», - заявили в Минобороны страны.

Военные призвали Грецию отказаться от «новых авантюр и сфокусироваться на позитивной повестке дня».

В 2021 году в Турции зафиксировали 1616 случаев «агрессивного поведения» Греции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, а за восемь месяцев 2022-го - 1123 случая.

В Минобороны Турции утверждают, что с 15 августа ВВС Греции преследовали турецкие самолеты 14 раз.