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5 сентября

СМИ: Греция попыталась перехватить турецкий самолет на миссии НАТО

Мария Иванова

Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО над островом Родос. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

СМИ: Греция попыталась перехватить турецкий самолет
Фото: ReutersReuters

По словам военных, инцидент произошел 1 сентября. В турецком Минобороны заявили, что в районе Родоса самолет участвовал в операции НАТО «Морской страж», цель которой - обеспечение безопасности в Средиземноморье. Самолет не был вооружен.

В Турции подчеркнули, что Греция получила «адекватный ответ» на свои действия.

«Такого рода агрессивные действия нашего союзника по НАТО Греции, которые противоречат международному праву и духу союзничества, являются абсолютно неприемлемыми», - заявили в Минобороны страны.

Военные призвали Грецию отказаться от «новых авантюр и сфокусироваться на позитивной повестке дня».

В 2021 году в Турции зафиксировали 1616 случаев «агрессивного поведения» Греции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, а за восемь месяцев 2022-го - 1123 случая.

В Минобороны Турции утверждают, что с 15 августа ВВС Греции преследовали турецкие самолеты 14 раз.

При этом 2 сентября Греция обвинила Турцию в 51 нарушении ее воздушного пространства за день. 47 нарушений были совершены турецкими беспилотниками, еще четыре - истребителями F-16.

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